Рынок нефти 6 октября

Нефть сегодня с утра несколько корректируется, однако остается в диапазоне 51-52 долл. за баррель Brent. Вчерашние запасы нефти в США показали снижение на 3 млн. баррелей, тем не менее, они остаются в опасной близости от своих пиковых значений. В целом на рынке нефти наблюдается довольно уверенное закрепление на уровнях 50+ на фоне обещаний о сокращении уровней добычи со стороны ОПЕК. На наш взгляд данное равновесие может сохраниться в течение ближайших недель.