Рынок нефти 7 октября

Сегодня с утра баррель Brent дорожает до 52,7$. Вчера появилась новость о том, что ОПЕК в случае необходимости может сократить производство нефти и еще на 1% на саммите 30 ноября. Об этом сообщил министр энергетики Алжира вчера. Кроме того, он сообщил о том, что страны-нефтепроизводители, включая ОПЕК и не ОПЕК проведут встречу в Стамбуле 8-13 октября для обсуждения деталей алжирского соглашения. Все это создает позитивный информационный фон для рынка нефти, ожидаем сохранения цен в диапазоне 51-53 долл. за баррель Brent.