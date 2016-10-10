Рынок нефти 10 октября

Нефть прибавляет после пятничной коррекции. Текущий уровень Brent –$51.9/bbl. Данные о росте числа буровых в США, вышедшие в конце минувшей недели, а также сохраняющаяся неопределённость в отношении по ограничению добычи не позволили ценам закрепиться на достигнутых отметках. Неопределенность порождается отсутствием на текущий момент единой согласованной схемы по сокращению производства. Участвующие стороны ожидают друг от друга более практических шагов, при этом из ключевых игроков никто не спешит возглавить это движение. Единственное, что удерживает нефть от еще большей коррекции – перманентные заявления о намерениях. Пока рынку этого достаточно. Подешевевший доллар на глобальных площадках также не добавляет помех удержанию позиций сырьевым активам. Краткосрочно в фокусе будет новостной фон, связанный с проходящим Всемирным энергетическим конгрессом в Стамбуле. Кроме того на неделе будут выходить отчеты ОПЕК и МЭА, и большой блок данных по экономикам КНР и США. Brent $49-54.