Рынок нефти 11 октября

Нефть накануне обновила годовой максимум на новостном фоне, сформированном поступающими сообщениями с полей Всемирного энергетического конгресса. Глава РФ озвучил готовность присоединиться к решению ОПЕК по заморозке добычи нефти, подогрев тем самым позитивные ожидания участников рынка в отношении успешного исхода этой кампании. Как итог Brent достигала максимума за последние 15 мес. - $53.7/bbl. Рынок по-прежнему предпочитает ставить во главу потенциальную сделку между ключевыми производителями, игнорируя текущие фундаментальные темы (текущий уровень производства и запасов, возросшую и потенциальную буровую активность в США, проблемы в ключевых экономиках). Сегодня цены сдержанно корректируются, текущий уровень Brent ~$53/bbl, рост доллара сдерживает от дальнейшего оптимизма цены на сырьевые активы. Кроме того, определенный диссонанс на рынок могут внести заявления главы Роснефти о неготовности компании на сокращение производства, а также отсутствии уверенности, что Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла сократят собственную добычу. Напомним, что на неделе будут выходить отчеты МЭА и ОПЕК (вт, ср), которые могут несколько охладить излишний оптимизм, сформированный на рынке в последнее время. Кроме того, блок статистики из США, как ожидается, продолжит поддерживать американскую валюту. Как следствие продвижение Brent к уровням выше $54/55/bbl пока выглядит затруднительным.