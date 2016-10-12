Рынок нефти 12 октября

Нефть сегодня утром показывает рост и торгуется на уровне 52,7 долл. за баррель Brent. В Стамбуле проходит техническая встреча по соглашению об ограничении добычи нефти, обсуждается пакт сроком действия на полгода-год. Министр энергетики Саудовской Аравии завил, что многие страны, не входящие в ОПЕК хотели бы присоединиться к соглашению, т.к. это в интересах основных игроков. Кроме того, сегодня ОПЕК опубликует обзор мирового рынка нефти за октябрь. В целом новостной фон и настроение на рынке довольно позитивное, ожидаем цену на нефть в диапазоне 52-53$ в терминах Brent.