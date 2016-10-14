Рынок нефти 14 октября

Сегодня с утра нефть торгуется на уровне 52,3 долл. Вчерашние данные по запасам нефти в США показали резкий рост запасов нефти, который переломил понижательный тренд, продолжавшийся весь сентябрь. Однако рынок обратил больше внимания на данные по запасам нефтепродуктов, которые показали существенное снижение. На этом фоне нефть вернулась к уровням выше 52 долл. Техническая встреча по ограничению добычи нефти в Стамбуле завершилась без серьезных результатов, назначена еще одна в конце октября в Вене. Несмотря на отсутствие резко позитивных заявлений по итогам произошедшей встречи, в целом сам факт продолжения технических консультаций настраивает рынки на позитивный лад относительно перспектив данного решения.