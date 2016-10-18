Рынок нефти 18 октября

Нефть сдержанно прибавляет на ослаблении позиций долларом США. Фундаментальные же факторы по-прежнему остаются на вторых ролях. Так, намерение нарастить производство Ираном, Нигерией, озвученное за последние дни осталось вне поля внимания рынка. Не исключено, что до решения ОПЕК рынок так и не отважится продемонстрировать динамику, отличную от боковой. Тем более, что на фоне озвучиваемых заявлений и фактических шагах ключевых производителей достижение договоренности все больше подвергается сомнению. Фактически основные страны-производители стремятся подойти к заседанию ОПЕК с уровнями максимальной добычи для придания большего веса собственной переговорной позиции. Таким образом уже 31 числа (после заседания ОПЕК) рынки могут прийти к большому разочарованию, в этом случае Brent не удержит уровни 50. Единственное, что сдерживает от такого сценария – факт того, что после такого исхода ОПЕК фактически можно будет списывать со счетов как организацию, что в свою очередь не входит в планы рынка, во всяком случае пока.