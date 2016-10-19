Рынок нефти 19 октября

Нефть сдержанно прибавляет в ходе утренних торгов на позитивном внешнем фоне. Накануне американские фондовые площадки закрылись в плюсе на позитивной корпоративной отчетности. Плюс данные от API показали достаточно неожиданно сокращение запасов нефти по итогам прошедшей недели на 3,8 mn bbl. Сегодня рынок поддерживается достаточно неплохими данными по китайской экономике и новостями касательно переговоров министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, назначенных на 22-23 октября. Доллар практически на месте в ожидании дебатов в президенты США, как следствие практически не оказывает влияние на настроения игроков. Краткосрочно Brent $51-53. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США по запасам.