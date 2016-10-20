Рынок нефти 20 октября

Цены на нефть сдержанно корректируются после вчераш-него позитивного импульса на данных о снижении запасов в США. Текущие уровни Brent $52.2/bbl, WTI $51.1/bbl. Накануне рынок хотя и краткосрочно, но вновь подбирался к годовым максимумам. Отчет Минэнерго США отразил большее чем ожидалось сокращение запасов нефти. Кроме того, позитивный настрой рынка продолжают поддерживать ожидания от исхода заседания ОПЕК. Так вчера Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии сообщил, что многие страны, не входящие в ОПЕК, готовы присоединиться к соглашению о сокращении добычи. Однако не похоже, что рынок ждет больших сюрпризов. Основные сомнения заключаются в том, что на сокращение производства на текущий момент готовы пойти лишь единицы, и те не относящиеся к маркетмейкерам. Речь скорее пойдет о заморозке и возможном будущем сокращении. В этой связи позитив не может получить дальнейшего развития. Вероятно некоторые детали для рынка появятся после встречи министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, и тем не менее основная интрига сохранится до окончания саммита ОПЕК. Сегодня и завтра макроэкономический календарь относительно «легкий» (исключая сегодняшнее заседание ЕЦБ, от которого, впрочем, не ждут особых новостей), Brent краткосрочно сохранит уровни $51-53/bbl.