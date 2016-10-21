Рынок нефти 21 октября

Нефть делает попытку стабилизироваться после ощутимой коррекции накануне. По итогам минувшей торговой сессии стоимость контрактов снизилась на 2.2-2.5%. Сегодня в утренние часы Brent на уровнях $51.4, WTI - $50.6. Фиксация прибыли проходит на фоне достаточно противоречивых сигналов в отношении возможной сделки ОПЕК+. Рынок по-прежнему видит большее желание сторон подойти к переговорам на «максимумах» и даже обозначить готовность расширить предложение, что при неочевидном росте спроса не добавляет ясности по срокам балансировки рынка, и фактически сохраняет статус-кво – активная борьба за долю рынка. В частности, накануне Нигерия сообщила о снижении отпускных цен из-за «огромного избытка» предложения на рынке. Российская сторона хотя официально и придерживается позиции по «заморозке», однако заявления о возможности выйти на новые максимумы по производству в следующем году, также не добавляют уверенности рынку. Таким образом, каждый раз после порции позитива по вопросу возможного/желаемого регулирования на рынке в противовес обостряются фундаментальные факторы – избыток предложения и запасов, готовность достаточно оперативно восстановить производство «сланцевиками». Помимо этого давление на сырьевые активы оказывает рост доллара на глобальных площадках после прошедшего заседания ЕЦБ и комментариев главы европейского регулятора в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сегодня выйдет ограниченное количество данных способных оказать влияние на котировки «черного золота». В основном новостной фон будет формироваться возможными комментариями участников предстоящей встречи ОПЕК+, а также статистикой по числу буровых установок в США. С учетом текущей динамики рынка можно ожидать дальнейший сдержанный рост числа буровых. В выходные пройдет встреча министров энергетики РФ и С.Аравии от которой вряд ли можно ожидать конкретики, картина скорее сохранится до официального заседания ОПЕК. Краткосрочно Brent $51-53.