Рынок нефти 24 октября

Нефть сдержанно изменяется в ожидании основного события последних месяцев – саммита ОПЕК и возможной сделка по «заморозке» производства. Сигналы, которые получал рынок в последние пару недель, практически сформировали понимание, что цели по сокращению производства если и не исключаются полностью, то весьма сложно достижимы. С большей вероятностью результатом договоренностей станет временная «заморозка» производства. Пока же налицо следующая тактика ключевых производителей – подойти к сделке с максимальными уровнями производства. Цель также достаточно очевидна и прагматична – в случае совместных действий на рынке, направленных на стабилизацию производства понести как можно меньшие потери для своей стороны. Рынок безусловно осознает это, что и выражается в торгах в рамках достаточно узкого ценового диапазона. Локально давление на котировки «черного золота» оказывают статистика о числе буровых в США, укрепление позиций американским долларом, а также заявления иранской стороны о нежелании участвовать с сделке ОПЕК+. В выходные прошла встреча министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, сегодня ожидается встреча главы ОПЕК и министра энергетики РФ. Деталей к текущему моменту не много, при этом вряд ли можно ожидать конкретики до итоговой встречи. Краткосрочно Brent $51-53.