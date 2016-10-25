Рынок нефти 25 октября

Нефть под умеренным давлением. Накануне внутри американской торговой сессии цены на «черное золото» теряли более 2.5%. Основной причиной такого движения могли стать укрепление позиций долларом и реакция на новости о нежелании присоединиться к соглашению о заморозке иракской стороны. Вместе с тем, рынок был достаточно быстро выкуплен до прежних отметок $51/52 Brent. Сейчас практически точно можно утверждать, что текущий статус-кво сохранится до итогов саммита ОПЕК. Сегодня в фокусе данные от API по недельным запасам США. Реакция может быть заметной, однако все пока укладывается в диапазон $50-54 по Brent. Касательно иракского вопроса, отдельные СМИ подметили, что бенефициаром неудачного исхода по сделке может быть Китай, т.к. низкие цены на углеводороды крайне выгодны для завершения программы пополнения стратегических резервов. Однако вряд ли сейчас стоит искать иглу в стоге сена. Что же касается итогов саммита ОПЕК, то они могут несколько разочаровать рынки. При условии того, что стороны не придут фактически к сделке, а лишь рамочно обозначат сроки и возможные технические параметры, рынок может сместится в негативный настрой, а ценовая коррекция в этом случае достигать до 10%.