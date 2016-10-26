Рынок нефти 26 октября

Цены на «черное золото» остаются под сдержанным давлением. Внешний фон по-прежнему формируют ожидания по исходу возможной сделки в формате ОПЕК+, фундаментальные факторы на «вторых» ролях. С учетом того, что накануне в очередной раз подтвердилось, что на повестке стоит лишь вопрос о заморозке, но не о сокращении, рынок не упустил возможности продисконтировать текущие цены. Кроме того, вышедший отчет МЭА подтвердил относительную слабость рынка в самостоятельном скором восстановлении баланса спроса и предложения. Позже к эти факторам добавились данные от API о росте запасов нефти и бензина по итогам недели. Сегодня в фокусе будет статистка от Минэнерго США. Ценовые ориентиры Brent $49-52.