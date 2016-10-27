Рынок 27 октября

Рынок нефти продолжает терять былой оптимизм в отношении соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Попытки сторон выторговать для себя наилучшие условия ставят под вопрос в целом актуальность данной кампании. Как известно уже определенные преференции получили Ливия, Нигерия и Иран, на подходе Ирак и, возможно, Венесуэла. При этом все предыдущие ограничения внутри картеля исполнялись далеко «не аккуратно». Все это вынуждает участников рынка сокращать ранее занятые позиции, цены сползают к уровню $50/bbl по Brent. Не добавляет стойкости и достаточно сильный доллар. И хотя связь usd vs. oil в последнее время ослабла, тем не менее торги проходят с оглядкой на то, что «зеленый» может еще продвинуться вверх. Сегодня наблюдаем попытки отстоять уровень $50 по Brent, новостной фон сдержанный, основные данные, вызывающие интерес - заказы на товары длительного пользования в преддверии статистики по ВВП США. Краткосрочно уровни $49-52 остаются актуальными.