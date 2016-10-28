Рынок нефти 28 октября

Нефть сохраняет сдержанный потенциал снижения. Новостной фон в отношении сделки ОПЕК+ явно не в пользу роста цен. Каждый негативный сигнал спустя некоторое время купируется таким же «по весу» сигналом, но с противоположным знаком. Пока рубеж в $50/bbl по Brent является определенным Рубиконом дальше которого рынок идет крайне не охотно. Краткосрочно в фокусе: данные по ВВП США, число буровых установок и техническая встреча ОПЕК+ в выходные дни. Цели по Brent остаются прежними $49-52.