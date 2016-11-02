Рынок нефти 2 ноября

Нефть сегодня с утра торгуется чуть ниже уровня в 48 долл. за баррель Brent. На фоне отсутствия позитивного новостного фона котировки показывают просадку, что довольно логично, учитывая, что рост нефти был полностью вызван ожиданиями заключения договоренности между членами ОПЕК об ограничении добычи. Сегодня влияние на рынок смогут оказать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы сегодня в 17:30. По факту выхода данных возможно некоторое улучшение ситуации на рынке.