Рынок нефти 7 ноября

Нефть стартовала неделю сдержанным ростом цен после 10% коррекции на минувшей неделе. Brent на текущий момент торгуется в районе $46/bbl. Напомним, что основное разочарование на рынки продолжает вносить неопределённость в отношении успеха сделки «ОПЕК+». Ближе к концу прошедшей недели вновь обострились противоречия между Саудовской Аравией и Ираном. К этому же стоит добавить некоторую нервозность, обусловленную предстоящими выборами в США. Как итог рынок остается под «колпаком неопределенности». Сегодняшний позитив можно объяснить техническими факторами и некоторым ростом вероятности победы Клинтон, что повышает интерес к покупке рисковых активов. Отдельно стоит упомянуть, что ОПЕК официально заявило о том, что Саудовская Аравия не намерена расширять производство в качестве ответной меры в том случае если Иран не присоединится с сделке. На неделе Brent $46-52/bbl.