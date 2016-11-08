Рынок нефти 8 ноября

Нефть с утра торгуется несколько выше отметки в 46 долларов за баррель. В ситуации отсутствия важных новостей по поводу возможности ограничения добычи нефти странами ОПЕК рынки находятся под влиянием новостей об ожиданиях по выборам в США. Мнение большинства экспертов сходится на том, что перевес в пользу Хилари Клинтон будет позитивен для рынка нефти. Из фундаментальных факторов следует отметить довольно слабые данные по импорту нефти Китаем в октябре. Таким образом, в моменте котировки поддерживают лишь ожидания по выборам в США, есть перспектива ограниченного роста в случае реализации ожиданий.