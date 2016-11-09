Рынок нефти 9 ноября

Нефть под натиском неопределенности на глобальных рынках. Данные о победе Д. Трампа в выборах президента США подталкивают рынки к выходу из рисковых активов и наращению позиций в защитных. Вместе с тем это движение компенсируется ослаблением позиций доллара США на глобальных площадках. Пока можно говорить, о том, что текущее событие напоминает итоги голосования Brexit – неопределенность – как ключевой фактор риска. Что может означать победа Трампа для рынка в перспективе? С одной стороны, Трамп приверженец более традиционных подходов в развитии энергетики, и скорее не будет так настойчив к развитию «зеленых» проектов в отличие от Клинтон, что безусловно на руку рынку. С другой стороны, что и является самым большим риском, Трамп может эскалировать т.н. «торговые войны» прежде всего с Китаем, что ударяет по сырьевым рынкам. Кроме того, достаточно большой вопрос какое развитие получит экономика США, что также ставит под неопределенность перспективы спроса на базовые материалы. Так или иначе, ответы на эти вопросы рынки получат лишь в перспективе. Локально продажи на рынке могут сохраняться, запасы нефти в США согласно данным API выросли на 4,4 mn bbl. Наибольший интерес в ближайшие дни привлекут отчеты ОПЕК и МЭА. Пока же тональность сигналов от участников ОПЕК вновь приобретает позитивные черты по вопросу соглашения. Brent краткосрочно $45-48.