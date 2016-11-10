Рынок нефти 10 ноября

Нефтяной рынок наряду с прочими достаточно быстро оправился от первой реакции на итоги президентских выборов в США. Brent зацепилась за отметку в $46/bbl. Реакция на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США была сдержанной, среднесрочно на первый план вновь выходит новостной фон, определяемый потенциальной сделкой ОПЕК+. Кроме того может набрать ход история в отношении ядерной иранской сделки (Трамп высказывался за выход), в этом случае цены на «черное золото» могут вернуть себе частично премию за геополитические риски. До конца текущей недели рынок рассмотрит ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. Brent видится на отметках $46-48.