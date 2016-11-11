Рынок нефти 11 ноября

Нефтяные цены корректируются на фоне смещения внимания рынка к сохраняющимся фундаментальным проблемам. Накануне вышел отчет МЭА, в котором агентство обращает внимание на тот факт, что при растущем объеме предложения со стороны non-OPEC производителей и отсутствии прогресса по достижению договоренности в отношении заморозки, "2017 год может оказаться еще одним годом непрекращающегося роста глобальных запасов нефти..". Кроме того стоит отметить, что и производители картеля по итогам минувшего месяца вышли на новые производственные максимумы. Эти факты, несмотря на оптимистичные заверения сторон из числа OPEC+, ставят под вопрос возможность балансировки рынка и роста цен. Плюс добавляет неопределенность дальнейшая политика ФРС (после декабрьского заседания), доллар остается недалеко от годовых максимумов. Сегодня американские площадки закрыты, ожидается пониженный объем торгов, в фокусе ежемесячный отчет OPEC и данные по вышкам в США. Brent краткосрочно $44-47/bbl.