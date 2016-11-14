Рынок нефти 14 ноября

Общий настрой на глобальных площадках и новости непосредственно связанные с нефтяным рынком, продолжают оказывать давление на стоимость контрактов. Остающиеся, хотя уже и заметно более слабые, надежды на договорённость ключевых производителей по снижению/заморозке добычи нефти не в полной степени противостоят слабым фундаментальным факторам. Согласно отчетам МЭА и ОПЕК, вышедшим на минувшей неделе, рост добычи и достижение новых максимумов остается «в рынке», причем это касается как членов OPEC, так и non-OPEC. Число буровых за минувшую неделю в США продолжило рост, а ситуация вокруг растущего интереса к американскому доллару лишь усугубляет позиции нефти. На текущей неделе движение на рынке продолжат определять интерес к USD, кроме того фокус на данные по промышленному производству и инфляции в ключевых экономиках (КНР, США, ЕС), а также не исключено, что рынок получит новости по итогам Форума стран экспортеров газа (Доха, 17 ноября). Brent краткосрочно $44-48/bbl. Промышленные металлы в последние торговые сессии смотрятся весьма неплохо. Рост с большей вероятностью обусловлен ожидаемым увеличением спроса со стороны китайской и американской экономик.