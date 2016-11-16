Рынок нефти 16 ноября

Ситуацию на рынке нефти вновь развернули новости по сделке OPEC+. Так накануне данные о том, что стороны сблизили позиции в переговорном процессе привели к более чем 5% росту котировок. Дополнительно на стороне восстановления цен на «черное золото» сыграли такие факторы как: пересмотр вниз прогнозов Минэнерго США по добыче на сланцевых проектах, а также сбавивший обороты на глобальных площадках доллар США. Сегодня рынок получил еще одну порцию позитива вокруг ожидаемой сделки, в частности стало известно о возможной встрече министров энергетики РФ и Саудовской Аравии. И хотя деталей практически нет, активность по данной теме уже положительно оценивается рынком. В противовес этому оптимизму выступают ожидаемые данные по росту запасов в США. Краткосрочно ориентиром для Brent выступят отметки $45-47/bbl.