Рынок нефти 21 ноября

Нефть в последнее время достаточно успешно противостоит натиску со стороны заметно возросшего интереса к долларовым активам. Основной темой практически всех площадок является рефлексия на тему будущего развития американской экономики, роста ставок и действий ФРС. Вместе с тем уже перманентная подпитка рынка позитивными новостями касательно сделки OPEC+ удерживает цены выше $45/bbl Brent. До дня «Д» остается 9 дней, после которых рынки наконец «выдохнут» и смогут более трезво оценивать уровни спроса и предложения в перспективе. Не исключен полностью и пессимистический исход встречи. В этом случае глубина коррекции может составить 10% и даже более. Однако на карту поставлено достаточно много, оптимистичные заявления звучат далеко не от «дежурных спикеров», это дает основания полагать, что силы потрачены не в пустую. И тем не менее, чрезмерного оптимизма ожидать не приходится, с учетом возможного уровня «заморозки» и текущего объема предложения, рост Brent может приостановиться на уровне $55-58/bbl. На неделе макроэкономическая повестка в целом сохраняется нейтральной и остается таковой до конца месяца. Ориентиром для сырьевых площадок останутся динамика USD и новости по сделке ОПЕК+. Brent краткосрочно $45-48,5/bbl.