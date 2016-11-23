Рынок нефти 23 ноября

Нефть чуть отступила после ощутимого роста накануне. Brent консолидируется у отметки $49/bbl. Некоторым разочарованием для рынка стала информация о неопределенности в отношении позиций иранской и иракской сторон. Т.о. в очередной раз этот «клубок» остается не распутанным. Новостной фон по большей части нейтральный, в вечерние часы (18.30 мск) выйдут данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, что станет последней возможностью и отправной точкой для принятия решений перед исходом «саги» ОПЕК+. Согласно данным API за минувшую неделю, запасы нефти в США упали на 1,3 mn bbl, при этом запасы бензина выросли на 2,7 mn bbl, дистилляты – снижение на 400 k bbl. Brent краткосрочно $47-50.