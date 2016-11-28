Рынок нефти 28 ноября

На текущей неделе рынок должен стать свидетелем развязки многомесячных переговоров по так называемой сделке «ОПЕК+». И несмотря на то, что до вынесения окончательного решения остается 3 рабочих дня, полной ясности по исходу встречи по-прежнему нет. Оптимизм, который базировался на уже казалось бы решеном вопросе, каждый раз находил поводы для испарения. Основными «возмутителями» спокойствия по данным СМИ оставались и остаются Саудовская Аравия, Иран, Ирак и РФ. Именно позиции этих участников предполагаемой сделки на определенных этапах не находили понимание/поддержку со стороны прочих. Как подтверждение этому пятничная просадка цен на «черное золото» более чем на 4% на фоне информации, что саудовская и российская стороны не встретятся сегодня (28/11) в рамках предварительных консультаций. Но что стало истинной причиной для отказа встречи, пока сказать сложно. Основные версии: не достигнуто согласие внутри самой ОПЕК, отказ РФ от плана по сокращению производства (позиция нацелена на заморозку). Так или иначе стороны до последнего будут искать решение, рынок на этом фоне продолжит чутко реагировать на каждую новость. Краткосрочно диапазон Brent $47-50/bbl. Итоговое движение видится как рост к уровням $55-60/bbl, либо снижение ближе к $40/bbl по Brent. При этом не исключено, что данный вопрос (сделка) сейчас не получит логического завершения, и перенесется на ближайшее будущее, в этом случае все будет зависеть от того, насколько участники встречи смогут убедить рынок в близости к развязке. При этом реакция будет все же негативной, хотя острота ее может оказаться не столь выраженной.