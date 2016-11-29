Рынок нефти 29 ноября

Над нефтяным рынком нарастает неопределенность, новостной фон концентрируется исключительно на предстоящем заседании ОПЕК. По итогам прошедших технических консультаций информации практически нет. Накануне президенты РФ и Ирана в ходе беседы обозначили намерения продолжать сотрудничество в координации деятельности на рынке, не дав тем самым лишнего повода для оптимизма. Несмотря на это, вероятность позитивного исхода остается достаточно высокой, что находит отражение в ценах, Brent консолидируется в районе $47-48/bbl. Вместе с тем, с учетом глубоких противоречий внутри картеля и растущей вероятности восстановления производства в США (как по причине ожидаемого роста цен, так и исходя из намерений вновь избранного президента), вряд ли соглашение будет «емким» для рынка. Иначе говоря, фактические цифры/сроки, которые мы увидим по итогам встречи скорее всего позволят лишь сохранить нефти сложившийся статус-кво (в терминах цены). Если же соглашение действительно будет заметным и значимым для рынка, то движение вверх не заставит себя ждать, однако и здесь запас хода ограничен уровнями $55-60/bbl Brent. Промышленные металлы сдержанно скорректировались (за исключением свинца), оставаясь при этом в районе годовых максимумов.