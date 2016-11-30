Рынок нефти 30 ноября

Рынок в ожидании решения ОПЕК. Сегодня должна быть поставлена точка в многомесячных и весьма непростых переговорах о потенциальном ограничении на нефтяном рынке. Напомним, что речь идет о снижении производства картеля с текущих ~34 mbd до 32.5-33 mbd, то есть на 1-1.5 mbd. К текущему моменту исход встречи остается не очевидным. Принципиальное противостояние саудовской и иранской стороны накануне едва не привело к панике на рынке, распродажи достигали 4%. Очевидно, что ни одна из сторон не готова самолично потерять долю на рынке, приняв на себя большую часть ограничивающих обязательств, торги идут за каждый баррель производства. Что касается участников вне ОПЕК+, то их преимущественная позиция выглядит следующим образом – присоединение будет возможно в случае единства в картеле. Т.о. ко всей ситуации необходимо подходить с позиции будущих перспектив рынка: достижение согласия окажет поддержку ценам, но приоткроет возможности сланцевикам, в то время как развал сделки рушит позиции картеля как организации, но сохраняет статус каждой из сторон. Что возьмет в итоге верх - эмоции/региональные амбиции или в чистом виде экономика, ответ на это рынок получит к исходу дня. Вместе с тем широкий боковик $40-60/bbl Brent с любым вариантом исхода имеет все шансы сохраниться.