Рынок нефти 1 декабря

ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в част-ности стал тот факт, что к сделке присоединились страны-производители не входящие в ОПЕК. Итог: сокращение со стороны OPEC -1.2 mn bbl/d (до 32.5 mn bbl/d), со стороны non-OPEC - 0.6 mn bbl/d (из них российская часть - 0.3 mn bbl/d). При этом решение non-OPEC предстоит закрепить в рамках консультаций, назначенных на 09/12. В целом соглашение вступает в силу 01/01/2017г., рассчитано на шесть месяцев, по истечении которых может быть продлено в зависимости от рыночной конъюнктуры. Принятое решение уже привело к более чем 10% ралли на рынке, Brent к текущему моменту на отметках $52.2/bbl, WTI $49.8/bbl. Ключевой вопрос, на каких уровнях продолжит торговаться рынок в ближайшее время, с учетом смещения ожиданий о достижении баланса спроса и предложения. Стоит напомнить, что тема излишнего предложения активно «в рынке» в последние два года, что и стало едва ли не основ-ной и единственной причиной падения нефтяных цен. Вместе с тем принятое решение не убирает полностью этот «навес», хотя и заметно сокращает его. Так, по отдельным расчетам для балансировки совокупная добыча ОПЕК не должна превышать 31,9 mn bbl/d в первом полугодии 2017 года, при этом на рынке есть еще ряд серьезных игроков, которые могут иметь иной взгляд/подход. Таким образом, оптимизм принятого решения тут же подрезается активизацией прежде всего сланцевиков США и Канады. Т.е. пока можно говорить, что Brent смещается в диапазон $50-60/bbl, и без принципиального изменения фундаментальных факторов, влияющих на ландшафт рынка, не сможет закрепиться выше.