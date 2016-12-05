Рынок нефти 5 декабря

Нефть торгуется в небольшом минусе, отступая от 16 месячных максимумов. Пауза в дальнейшем оптимизме на рынке сейчас выглядит вполне логично. Во-первых, на неделе пройдет встреча non-OPEC производителей, которые должны присоединиться к сделке по ограничению, и хотя формально вопрос решен, участники рынка все же предпочитают занять более осторожную позицию. Во-вторых, ряд событий среди которых референдум в Италии, предстоящее заседание ЕЦБ, вновь вызывает повышенный интерес к доллару, что не на руку сырьевым активам. В-третьих, общий уровень запасов и активность со стороны американских сланцевиков, подтвержденные накануне, вновь обозначили, что «потолок» роста совсем близко. На неделе в фокусе, помимо ЕЦБ, данные по PMI и промышленному производству. Brent видится на отметках $52-56/bbl.