Рынок нефти 6 декабря

Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки ОПЕК сбавил ход на фоне переоценки деталей реализации соглашения и уровня глобальных запасов. Кроме того, сохраняющий позиции доллар в преддверии решения ФРС по ставке сдерживает дальнейший рост сырьевых активов. В фокусе рынка до конца недели данные о запасах в США от API и Минэнерго, а также решение ЕЦБ по ставке. Краткосрочно уровни $52-55/bbl по Brent сохранятся. Для выхода на отметки $55-56 могут послужить данные по запасам.