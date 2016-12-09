Рынок нефти 9 декабря

Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят вопрос о снижении производства на 300 mn bbl/d (с учетом того, что РФ уже обязалась сократить на 300 mn bbl/d). С большей вероятностью сделка будет закрыта, однако к текущему моменту только Оман четко обозначил свою позицию о готовности присоединиться. Позитивный исход может спровоцировать попытки продемонстрировать на рынке предновогоднее/предрождественское ралли и выйти Brent выше $55, однако пока уровень в $60 скорее так и останется Рубиконом.