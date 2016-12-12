Рынок нефти 12 декабря

Рост цен на нефть происходит на фоне договоренности, согласно которой ОПЕК, РФ и еще 10 стран, не входящих в ОПЕК, снизят добычу нефти, начиная с 2017 г. для поддержания цен. Это очередной сильный позитивный повод для участников рынка пересмотреть ценовой рабочий диапазон по нефти и поднять его на следующий уровень $55-60 по BRENT. Нельзя исключать достижение уровня в $60 уже до конца 2016 года на волне оптимизма. Однако, текущий оптимизм может в ближайшее время столкнуться с вызовами: (а) решение ФРС США по процентной ставке и возможные комментарии к этому решению, (б) фундаментальные причины текущего дисбаланса спроса/предложения пока остаются в силе и продолжают свое влияние на рынок нефти.