Рынок нефти 13 декабря

Нефть накануне продолжила отступать от максимумов, достигнутых по итогам сделок ОПЕК и ОПЕК+. В целом с момента подписания первого соглашения (ОПЕК) контракты прибавили порядка 15%. Дальнейший рост (~$60 и выше) был неочевиден еще до подписания соглашений. К числу основных причин по которым оптимизм на текущий момент не может получить развитие относятся высокие запасы и текущие объемы производства, а также ожидания по активизации производителей «тяжелой» нефти. И, действительно, спустя несколько торговых сессий после того как стало очевидно, что сделке быть, на рынок стали поступать сообщения, которые «срезают» излишний оптимизм. В частности Citi Group отметку в $50/bbl относит к числу ключевых и ставит на рост сланцевой добычи в США. Иран, оценивая перспективы рынка, отмечает цены $54-55/bbl как справедливы и комфортные, и т.п. В этой связи возникает вопрос действительно ли все ограничится ростом на +/- $10/bbl, или же мы станем свидетелями второй волны оптимизма и похода к ~$60 и выше. Ответ на этот вопрос вряд ли станет «открытием». Попытки сходить выше безусловно возможны, и к этому есть все шансы по итогам заседания ФРС. Кроме того, зимний сезон может оказаться холодным, и еще что-либо «сломается/сорвется». Однако в перспективе фундаментальные факторы и «выход в поля» сланцевиков вновь прижмут оптимизм. Ситуация будет меняться постепенно, и по нашим оценкам может заметно улучшиться лишь к концу 2018 в пользу более активного роста цен (в основе: макро- эффект, инвестиции). Краткосрочно Brent $54-58.