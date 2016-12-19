Рынок нефти 19 декабря

Нефть умеренно подрастает на фоне отступления доллара и новостей из Ливии. Американская валюта теряет позиции к большинству валют на политическом бэкграунде (история с Китаем, выступление Обамы в преддверии голосования выборщиков). Вместе с тем фундаментальные факторы остаются по большей части не на стороне «быков». Основные вызовы для рынка – неопределенность по имплементации и контролю за принятыми решениями по сделкам ОПЕК и ОПЕК+, а также нарастающая активность со стороны американских нефтяников.