Рынок нефти 20 декабря

Нефть уверенно закрепилась в диапазоне 54-55 долл./барр. по сорту Brent. Рынок уже входит в режим рождественских торгов, показывая довольно низкую волатильность. Потенциально опасным в среднесрочной перспективе для рынка нефти остается тот факт, что объемы бурения в США показывают некоторый рост. С июля объем добычи показал рост с 8,7 до 8,8 млн. барр. в день. Кроме того, укрепление доллара традиционно воздействует негативно на нефтяные цены. Тем не менее, пока цена барреля сохраняется на довольно комфортном уровне, игнорируя имеющиеся угрозы.