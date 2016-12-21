Рынок нефти 21 декабря

Нефть сегодня растет, приближаясь к отметке в 56 $/барр. Brent. Сегодня выйдут недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые не должны существенно повлиять на рынок, находящийся уже в предвкушении рождественских каникул. По всей видимости, нефть может сохраниться в коридоре 54-56 долл./барр. Brent до тех пор, пока не появятся первые данные о том, насколько в реальности была снижена добыча со стороны стран ОПЕК и неОПЕК. Эти данные могут начать поступать в январе 2017.