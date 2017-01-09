Рынок нефти 9 января

Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рыка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о сокращении производства, по этой части рынок пока преимущественно в позитиве. Так два ключевых игрока – Саудовская Аравия и Россия отчитались о первых шагах по снижению добычи, далее на первый план выйдут общие итоги по результатам месяца. Что же касается динамики американской валюты вследствие ожиданий по шагам ФРС, то здесь укрепление позиций долларом будет играть против сырьевых активов. Однако последние протоколы FOMC подчеркивают, что сильные позиции USD не на руку американской экономике. Как следствие, и здесь рынок не будет единодушен во мнении. В итоге ближайшими ориентирами выступят отметки $55-58 по Brent.