Нефть продолжила терять в цене. Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижении по итогам минувших торгов. Рост добычи Ливии достиг максимумов за последние 3 года, запасы остаются высокими, в т.ч. несмотря на сезонные факторы, Иран и Ирак наращивают экспорт, предварительные данные по запасам в США указывают на рост (API + 1,5 mn bbl), USD накануне прибавлял, EIA дало повышенную оценку по добыче на текущий год (9 mn bbl/d, ранее 8,, США приступили к распродаже резервных запасов нефти, и наконец, по подсчетам нефтетрейдеров и аналитиков пришло время продавать запасы их танкеров. Как итог, Brent ниже $54/bbl. В целом же стоит отметить , что риск дальнейшего развития негатива на рынке сохраняется. Во-первых, вышеперечисленные факторы хотя и уже давно известны рынку, но явно не дают пока игнорировать их в свете того, что исполнение сделки ОПЕК+ остается под вопросом. Прояснить эту тему сможет лишь статистика по итогам января или новости после встречи в Вене по мониторингу за исполнением соглашения ОПЕК+ (21-22 января). Во-вторых, история с возрождением сланцевиков может стать поводом для фиксации прибыли, и хотя здесь тоже еще нет фактуры, но повод весьма удобный и убедительный для закрытия ранее занятых длинных позиций. В итоге снижение в район $50/bbl по Brent выглядит вполне реальной историей. Краткосрочно фокус на данных от Минэнерго США и пресс-конференции Д. Трампа, ориентиры $53-55.