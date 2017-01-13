Рынок нефти 13 января

Серия сообщений о прогрессе в достижении соглашений в рамках сделки ОПЕК+ и ослабление позиций долларом позволили нефти развить оптимизм. Brent торгуется в районе $56/bbl, отыграв тем самым снижение начала года. Дальнейшая позитивная динамика не исключена с целями $57/57.5, при этом поводом для этого продолжать выступать уже вышеупомянутые факторы. Т.о., движение вверх выглядит ограниченным, в то время как фундаментальные факторы по большей части действуют все еще в противовес оптимизму. Фактически в очередной раз можно констатировать, что рынок остается в широком боковике $54-57/Brent.