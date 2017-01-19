Рынок нефти 19 января

Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста цен на углеводороды. Практически вторил им исполнительный директор МЭА, отметивший, что ожидает роста добычи нефти в США и ряде других стран в текущем году на фоне роста цен. Отчет ОПЕК оказался скорее нейтральным для рынка. Картель несколько улучшил свой прогноз по спросу на нефть в текущем году до 95,6 mnb/d (+10 tb/d). Однако здесь же можно было разглядеть и более негативные нотки, так отмечено, что Ливия и Ирак нарастили объемы добычи. Так или иначе ситуацию в этой части должна прояснить предстоящая встреча участников соглашения ОПЕК+(21-22 января). Ко всему стоит добавить восстановление позиций долларом накануне, что также сыграло против сырьевого рынка. В итоге Brent не удалось удержать уровень в $55/bbl. Текущие котировки в районе $54.6, поддержку частично оказывает отчет API. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, ожидаем возврат к отметкам $55+.