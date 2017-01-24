Рынок нефти 24 января
24.01.2017 11:47
508 просмотров
Рынок нефти пока сохраняет относительную ценовую стабильность. Цена BRENT колеблется в коридоре значений около $53-$55 в течение последних дней. Вчера была распространена информация от ОПЕК, что из предусмотренных соглашением 1.8 млн б/с сокращения предложения на рынке нефти на текущий момент сокращено 1.5 млн б/с. Это новость поддержала рынок, что позволило ценам на нефть повыситься. Однако, это сокращение предложения компенсируется ростом со стороны США.
Комментарии 0