Рынок нефти 25 января

Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в СШАb и сообщениях о новых успехах Ливии. Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl. Усиливают негативных эффект ожидания по росту производственной активности после того как число буровых установок возобновило рост на минувшей неделе. Стоит напомнить, что в предыдущие периоды при числе активных установок в районе ~550 ед. (текущий уровень) объем производства составлял ~9.2 mn bbl/d, текущий же 8.94 mn bbl/d, плюс ценовая конъюнктура сейчас выгдялдит более привлекательнее для возобновления производства (уровень цен на ~25% выше). Безусловно такое линейное сравнение не совсем корректно из-за особенностей производственного цикла, но очевидно, что дальнейшее ценовое движение вверх будет упираться в «сланцевый» фактор. Для того чтобы его можно было игнорировать, необходимы более заметные изменения по балансу спроса и предложения на рынке. Пока же среднесрочная перспектива для Brent укладывается в диапазон $50-60/bbl. Новым вызовом для рынка в ближайшее время может стать новостной фон, связанный уже сделанными и последующими шагами администрации США по протекционизму собственных производителей нефти. Краткосрочно фокус на данные Минэнерго США, доллар приостановил ослабление, давление на стоимость контрактов скорее продолжит нарастать, Brent $54-56.