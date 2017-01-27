Рынок нефти 27 января

Нефть подрастает на общем позитиве, который в последние дни формируют американские площадки. При этом восстановление позиций долларом и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не смогли оказать достаточного сопротивления сложившемуся оптимизму. Стоит отметить, что и новостной фон, связанный с реализацией соглашения по сокращению добычи не перестает оказывать поддержку нефтяным ценам. Так накануне ОПЕК сообщила об опережении графика по снижению производства. Вместе с тем с фундаментальной точки зрения ситуация на рынке не выглядит настолько комфортной чтобы позитивная динамика получила развитие. Более вероятно сохранение «боковика» ($54-57/58 Brent). Сегодняшняя статистика по ВВП США может также сыграть против растущей нефти, т.к. не исключаем, что данные несколько превзойдут прогнозы, что продолжит разогревать интерес к USD. Закрывать день будут традиционно данные от Baker Hughes о динамике буровых. На предстоящей неделе заседание ФРС, динамика сырьевых активов будет подвержена влиянию настроений с FX площадок.