Рынок нефти 30 января

Нефтяные контракты демонстрируют сдержанную негативную динамику на фоне сохраняющегося роста буровой активности в США. Недельные данные от Baker Hughes в очередной раз отразили рост числа вышек +15 ед. Отступающий на глобальных площадках доллар не компенсирует в полной мере распродажи «черного золота». Вновь можно констатировать, что отметки в $56+ для Brent остаются непреодолимыми. И дело здесь скорее всего не только в фундаментальных данных, которые не дают разгуляться «быкам», но и неоднозначность сигналов, которые рынки получают от Д. Трампа, и как следствие не могут определиться с динамикой USD. На неделе будет выходить достаточно большой блок данных по экономикам США и ЕС, в т.ч. пройдет заседание ФРС. Однако мы не склонны переоценивать значимость текущих данных и по-лагаем, что до появления статистики о выполнении соглашения по снижению производства за январь (сделки ОПЕК+), рынок сохранит уровни $54-56 по Brent.