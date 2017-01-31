Рынок нефти 31 января

Нефть остается в боковике. Новостной фон накануне не смог внести на рынок заметных изменений, движение в долларе сошло на нет ближе к закрытию сессии, и также практически не нашло отражение в котировках. Сегодня в ходе утренних торгов на рынке наблюдается слабая негативная динамика. Площадки в ожидании статики из США во второй половине дня (conf. board, API data), Банк Японии не смог удивить рынки, впрочем от него этого и не ожидали. В целом настроения на рынке сейчас формируют следующие факторы: ожидания о фактических данных по исполнению сделки ОПЕК+ и возможные новые комментарии, с одной стороны; рост неопределенности, исходящей от США (активность сланцевиков, дальнейшая динамика USD), с другой. Как итог, уже отмеченный «боковик», краткосрочно Brent $54-56.