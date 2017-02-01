Рынок нефти 1 февраля

Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным API запасы нефти выросли на 5.8 mn bbl, бензина на 2.9 mn, дистиллятов на 2.3 mn. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя к ряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевались за отметку 9 mm bbl/d. Ослабление доллара, тем не менее, продолжит частично компенсировать негатив на рынке. В целом давление может сохраниться вплоть до выхода данных за январь со исполнению т.н. сделки ОПЕК+. Что касается дальнейших перспектив, то рынок продолжит оценивать как растущая активность в США и тех странах-производителях, кто не присоединился к сделке будет дисконтировать успехи остальных, в части достижения баланса спроса и предложения. Но и достижение текущего баланса, его нормализация не приведет к заметному росту оптимизма в целом и цен в частности в силу сохраняющихся высоких запасов и сдержанной динамики по приросту спроса. Краткосрочно Brent остается на уровне $54-57.