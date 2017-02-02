Рынок нефти 2 февраля

Новостной фон связанный с реализацией соглашения по сокращению производства нефти (по т.н. сделке ОПЕК+) все же перевесил негатив, формировавшийся после выхода данных от Минэнерго США. Несмотря на то, что запасы нефти и нефтепродуктов продолжили рост, а недельные данные заметно превысили ожидания, Brent преодолела уровень в $56/bbl и к текущему моменту торгуется на уровне $56.5/bbl. Рынок продолжает ориентироваться на два основных блока данных – исполнение сделки ОПЕК+ и новости с Северо-Американского континента, и пока эти новостные потоки продолжают поддерживать «боковик». Brent по-прежнему видится на уровнях $54-57. В то же время стоит отметить , что динамика доллара в последние сессии позволяет более оптимистично смотреть на пер-спективы/попытки выйти из «пилы» и направиться к более высоким отметкам, однако для реализации такого сценария необходим будет еще и отраслевой «позитив», найти который впрочем не сложно.