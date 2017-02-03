Рынок нефти 3 февраля

На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично. "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl. При сохранении общего фона ближайшими целями выступят отметки $58+. Рынок в последние время получает поддержку на фоне ослабления позиций долларом, а также в целом позитивной реализации договоренностей по сделке ОПЕК+. И хотя накануне Bloomberg опубликовало достаточно интересное авторское представление данных по сокращению производства, рынку всё же будет корректнее дождаться отчет самого картеля, который выйдет 13 февраля (будут представлены данные за январь). Пока же на рынке оценки разнятся: реализация соглашений оценивается достаточно широко - на 60-80%. Отдельно обращает на себя внимание ситуация по росту геополитических трений между новой администрацией США и Ираном. США готовится ввести санкции в отношении Иранской республики, и не скромничает, делая весьма милитаристские заявления. Т.о., исключать рост геополитической премии в ближайшее время не стоит. Саудовская Аравия повышает стоимость отпускных контрактов для потребителей АТР, что в целом продолжает играть на поддержание позитивного фона на рынке. Сегодня фокус на американские данные по NFP, сильная статистика может несколько подрезать позитив на сырьевых рынках на фоне усиления позиций USD. Brent краткосрочно $55-58.