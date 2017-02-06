Рынок нефти 6 февраля

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать тему новых санкций США в отношении Иранской республики, расширенных накануне. На фоне этого цены на "черное золото" сдержанно прибавляют, Brent предпринимает очередную попытку закрепится выше $57/bbl. В то же время буровая активность в США каждый раз выступает в качестве противовеса возрастающему оптимизму на рынке и срывает попытки быков пойти выше $57-58/Brent. Накануне отчет Baker Hughes вновь отразил прирост числа нефтяных вышек на 17 ед. (до 583 шт., +58 с начала года, и + более 100 с того момента как WTI преодолела отметку $50/bbl). На текущей неделе не ожидается выхода значимой макро- статистики, в фокусе рынка останется новостной фон, связанный с Ираном, а также внимание на отчет МЭА. Пока рынок преимущественно игнорирует слабые данные, ориентиром для Brent выступят отметки $55-58/bbl, при этом обострение геополитики могут вывести котировки выше. На рынке промышленных металлов за исключением меди сохраняется сдержанный оптимизм, никель за последние дни лучше рынка на данных о закрытии рудников на Филиппинах. Ослабление позиций долларом останется на стороне покупателей. В пятницу сырьевым площадкам новостной фон разбавит статистика из КНР (данные по торговому балансу). В целом не ожидаем заметных изменений на неделе.